Экономист Лебединская рассказала о влиянии пандемии на ресторанный бизнес

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Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала о влиянии пандемии на ресторанный бизнес.
Экономист Лебединская рассказала о влиянии пандемии на ресторанный бизнес
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«Прошедший 2021 год был для рестораторов достаточно позитивным. Они сумели не только восстановить результаты 2019 года, но и немного их превысить. По данным Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров в 2021 году вырос на 23,5% — до 1 трлн 876,1 млрд рублей», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, ожидается, что к концу 2022 года доля дистанционной покупки продуктов питания вырастет до 10%.

Как пояснила Лебединская, первым драйвером в данном случае является пандемия, вторым — естественный процесс развития рынка.

«Новый тренд отрасли — развитие гастромаркетов (демократичного варианта ресторана, но в уменьшенном формате), причём не только в Москве, но и в других крупных городах, небольшие банкеты семейного типа, на которые собираются до 20 человек», — сказала эксперт.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев высказался о цифровизации потребительского спроса.

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