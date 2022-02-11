IT-журналист Маляревский не исключил активизации «коронавирусных» мошенников

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IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский выразил мнение, что на фоне всплеска в России заболеваемости COVID-19, вызванного омикрон-штаммом, мошенники будут активно использовать тему коронавируса для обмана граждан.
IT-журналист Маляревский не исключил активизации «коронавирусных» мошенников
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Потенциальные жертвы «коронавирусных» мошенников могут столкнуться, например, с фишинговыми рассылками, сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

«Человек получает письмо, которое может выглядеть как (сообщение. — RT) от государственной структуры или от медицинского центра, как рассылка благотворительной организации и даже как присланное кем-то из знакомых. В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность», — предупредил Маляревский.

В связи с этим он посоветовал не предоставлять незнакомым свои персональные данные, в том числе платёжные.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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