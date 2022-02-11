На mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости

Сервис «Подтверждение статуса действия договора департамента городского имущества Москвы» появился на портале mos.ru. С его помощью пользователи могут уточнить информацию о статусе договоров аренды или безвозмездного пользования столичной недвижимостью онлайн.

Об этом сообщает НСН.

Официальное письмо с подтверждением статуса правоудостоверяющего документа можно получить в течение 15 рабочих дней, то есть трёх недель.

Раньше такую информацию партнёры департамента городского имущества получали через электронную приёмную в течение месяца.

«Город работает с большим пулом крупных арендаторов, с ними заключены сотни договоров. За год специалисты департамента городского имущества обрабатывают более двух тысяч запросов контрагентов о статусе договоров. Новый сервис значительно упростит процедуру получения соответствующей информации», — сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отмечается, теперь предприниматели будут видеть данные по договорам в режиме реального времени.

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