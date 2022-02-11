Спасатели на Камчатке завершили работы на месте падения самолёта Ан-2

Пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю заявила, что спасатели завершили работы на месте падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки.

«Камчатские пожарные и спасатели ликвидировали возгорание и завершили работы на месте падения легкомоторного самолёта Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района. Площадь пожара составила около 100 кв. м», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для тушения возгорания, которое произошло в результате крушения Ан-2, были задействованы пожарная техника, а также подручные средства.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что два человека погибли при крушении самолёта Ан-2 в районе населённого пункта Северные Коряки.

Позднее в МЧС подтвердили данную информацию.