Спасатели на Камчатке завершили работы на месте падения самолёта Ан-2
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«Камчатские пожарные и спасатели ликвидировали возгорание и завершили работы на месте падения легкомоторного самолёта Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района. Площадь пожара составила около 100 кв. м», — говорится в заявлении.
Отмечается, что для тушения возгорания, которое произошло в результате крушения Ан-2, были задействованы пожарная техника, а также подручные средства.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что два человека погибли при крушении самолёта Ан-2 в районе населённого пункта Северные Коряки.
Позднее в МЧС подтвердили данную информацию.