В Тульской области заявили о снижении смертности в ДТП на 21% в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общее количество аварий за указанный период снизилось на 5%, количество пострадавших — на 4%.
Глава областного Минтранса Родион Дудник отметил, что за десять лет в регионе в два раза сократилось число погибших в ДТП.
Также в области развивается система фото- и видеофиксации. На данный момент установлено более 200 комплексов.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.