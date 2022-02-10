В Тульской области заявили о снижении смертности в ДТП на 21% в 2021 году

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Число смертей в ДТП в Тульской области в 2021 году снизилось на 21% по сравнению с 2020-м.
В Тульской области заявили о снижении смертности в ДТП на 21% в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее количество аварий за указанный период снизилось на 5%, количество пострадавших — на 4%.

Глава областного Минтранса Родион Дудник отметил, что за десять лет в регионе в два раза сократилось число погибших в ДТП.

Также в области развивается система фото- и видеофиксации. На данный момент установлено более 200 комплексов.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.

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