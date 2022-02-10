Представители Оренбургской области обсудили развитие туристических направлений с Болгарией

Руководитель Национального туристического представительства Болгарии в России Катя Жекова посетила Оренбургскую область.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минэкономразвития.

Во встрече с Жековой приняли участие представители региональной туриндустрии, МЭР, Центра развития туризма АНО «ЦПП и РЭ», а также Оренбургского государственного университета.

Одной из целей мероприятия стало знакомство с туристическим потенциалом сторон, обмен опытом, обсуждение вопросов сотрудничества.

Участники встречи предварительно договорились о подписании соглашения о сотрудничестве между туроператорами на Международной туристической выставке MITT-2022.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.