Представители Оренбургской области обсудили развитие туристических направлений с Болгарией
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минэкономразвития.
Во встрече с Жековой приняли участие представители региональной туриндустрии, МЭР, Центра развития туризма АНО «ЦПП и РЭ», а также Оренбургского государственного университета.
Одной из целей мероприятия стало знакомство с туристическим потенциалом сторон, обмен опытом, обсуждение вопросов сотрудничества.
Участники встречи предварительно договорились о подписании соглашения о сотрудничестве между туроператорами на Международной туристической выставке MITT-2022.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.