В Национальной ассоциации корпоративных директоров высказались о цифровизации потребительского спроса

Член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев высказался о цифровизации потребительского спроса.

Как отметил эксперт, в России наблюдается общий тренд на такой формат бизнеса, при котором потребители получают товары в кратчайшие сроки, оформив заказ в режиме онлайн.

«Для реализации подобных задач перестраивается логистика, поскольку раньше продукция поставлялась в основном в крупные точки, тогда как сейчас небольшие склады должны быть в большем числе районов города для ускорения доставки товара до конечного покупателя», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По словам Григорьева, такие преобразования начались задолго до пандемии.

Как прогнозирует эксперт, в будущем, когда будет решена юридическая сторона осуществления доставки с помощью беспилотников и других технологических устройств, логистика ритейла претерпит ещё одну волну изменений, а покупатели получат ещё больше возможностей для получения товара.

Ранее, как сообщала НСН, оборот онлайн-платежей в Москве вырос в полтора раза в 2021 году.