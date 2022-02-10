В Национальной ассоциации корпоративных директоров высказались о цифровизации потребительского спроса

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Член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев высказался о цифровизации потребительского спроса.
В Национальной ассоциации корпоративных директоров высказались о цифровизации потребительского спроса
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Как отметил эксперт, в России наблюдается общий тренд на такой формат бизнеса, при котором потребители получают товары в кратчайшие сроки, оформив заказ в режиме онлайн.

«Для реализации подобных задач перестраивается логистика, поскольку раньше продукция поставлялась в основном в крупные точки, тогда как сейчас небольшие склады должны быть в большем числе районов города для ускорения доставки товара до конечного покупателя», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По словам Григорьева, такие преобразования начались задолго до пандемии.

Как прогнозирует эксперт, в будущем, когда будет решена юридическая сторона осуществления доставки с помощью беспилотников и других технологических устройств, логистика ритейла претерпит ещё одну волну изменений, а покупатели получат ещё больше возможностей для получения товара.

Ранее, как сообщала НСН, оборот онлайн-платежей в Москве вырос в полтора раза в 2021 году.

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