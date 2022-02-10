В Краснодарском крае установят 225 камер фотовидеофиксации в рамках нацпроекта

В Краснодарском крае продолжается работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Ежегодно мы оснащаем дороги региона камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД. В 2021 году на трассах регионального значения, а также в Сочинской и Краснодарской агломерациях установили 225 камер, план на этот год — такой же», — заявил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Косьянов.

Камеры устанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области увеличат число видеокамер до 100 тыс. к концу 2022 года.