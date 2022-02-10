В Подмосковье прокомментировали ситуацию с транспортной загруженностью в регионе

Член общественного совета при Министерстве транспорта Московской области Андрей Мухортиков прокомментировал ситуацию с транспортной загруженностью в регионе.

«Из самых крупных мероприятий, которые предпринимают власти Москвы и области, это развитие общественного транспорта, строительство линий метро и развитие МЦД — удобных и недорогих скоростных электричек, которые стимулируют людей пользоваться не личным транспортом, а общественным», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам Мухортикова, в Подмосковье в 2021 году стартовала программа «Долой глупые пробки», в рамках которой по предложению граждан и экспертов был устранён ряд так называемых бутылочных горлышек. Как отметил эксперт, эта программа будет продолжаться.

«Очень хорошее мероприятие — переразметка с сужением полос и выделением отдельных рядов для правых и левых поворотов. В этом году ещё планируется ввод выделенных полос для общественного транспорта: в Подмосковье это актуально», — сообщил Мухортиков.

Он добавил, что разгрузить движение помогло и открытие новых трасс.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что по итогам 2021 года Москва улучшила свои позиции в рейтинге транспортной загруженности городов, составленном нидерландской компанией TomTom — производителем устройств для GPS-навигации.