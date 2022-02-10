В Российской гильдии риелторов рассказали о спросе на недвижимость в пандемию

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов рассказал о спросе на недвижимость во время пандемии COVID-19.
В Российской гильдии риелторов рассказали о спросе на недвижимость в пандемию
  • РИА Новости

«Мы живём в третьем году изоляционных мероприятий. Понятно, что это сильно повлияло на спрос, соответственно, и на вымывание ликвидного предложения. А эконом-сегмент всегда самый ликвидный, потому что на него покупательная способность максимально высокая», — заявил он в беседе с НСН.

По словам эксперта, в последнее время наблюдался спрос по всем сегментам.

Как отметил Самойлов, в последние годы недвижимость не приносит основного инвестиционного дохода, но как средство сбережения это надёжный инструмент.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.

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