В Татарстане утвердили Программу цифровой трансформации республики

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Власти Татарстана приняли Программу цифровой трансформации республики на 2022—2024 годы.
В Татарстане утвердили Программу цифровой трансформации республики
  • РИА Новости

Её целью является создание условий для устойчивого развития отраслей экономики, социальной сферы и госуправления путём цифровизации, сообщает «Реальное время».

Согласно постановлению кабмина РТ, в 2022 году бюджет программы предусматривает более 1 млрд рублей, в 2023 году — 974,8 млн рублей, в 2024 году — 675,8 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что за 11 месяцев 2021 года оборот онлайн-платежей в Москве составил 6,8 трлн рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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