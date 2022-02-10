В Татарстане утвердили Программу цифровой трансформации республики

Власти Татарстана приняли Программу цифровой трансформации республики на 2022—2024 годы.

Её целью является создание условий для устойчивого развития отраслей экономики, социальной сферы и госуправления путём цифровизации, сообщает «Реальное время».

Согласно постановлению кабмина РТ, в 2022 году бюджет программы предусматривает более 1 млрд рублей, в 2023 году — 974,8 млн рублей, в 2024 году — 675,8 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что за 11 месяцев 2021 года оборот онлайн-платежей в Москве составил 6,8 трлн рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.