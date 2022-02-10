Юрист Орест Мацала рассказал, какие нюансы учитывать при оформлении жилья в аренду

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Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала рассказал, на что обращать внимание тем, кто хочет снять жильё.
Юрист Орест Мацала рассказал, какие нюансы учитывать при оформлении жилья в аренду
  • РИА Новости

Перед заключением договора коммерческого найма потенциальному нанимателю следует убедиться в праве наймодателя на квартиру. После этого нужно внимательно осмотреть жильё и все дефекты отобразить в акте приёма-передачи, сказал юрист в беседе с «МИР 24».

«В противном случае по окончании срока действия договора собственник может предъявить требования о возмещении ущерба. Обязательно сделайте фото- и видео-фиксацию состояния квартиры. Как правило, договор найма квартиры заключается на срок до одного года, чтобы избежать регистрации обременения. Нанимателю следует помнить, что в таком случае у него не будет права на пролонгацию договора», — объяснил эксперт.

Также следует сразу оговорить с владельцем жилья порядок внесения платежей по договору и решить вопрос оформления временной регистрации, поскольку проживание по адресу более 90 дней без регистрации является административным правонарушением, напомнил юрист.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН заявила, что выплачивающим ипотеку россиянам не нужно опасаться роста платежей в текущем году.

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