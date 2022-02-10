В Подмосковье в 10 раз повысят штрафы за невывезенный мусор

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Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил о решении повысить штрафы за невывоз мусора с 5 тыс. до 50 тыс. рублей за каждую контейнерную площадку.
В Подмосковье в 10 раз повысят штрафы за невывезенный мусор
  • РИА Новости

Как пишет телеканал «360», в этом году в некоторых городских округах возникли трудности с вывозом мусора из-за снегопадов и пандемии COVID-19.

Самая сложная ситуация сложилась в Подольске и Серпухове, где работает региональный оператор МСК-НТ.

«Сегодня за каждую невывезенную площадку будет составляться штраф 50 тыс. рублей, причём на автомате. И самое главное — мы предупредили коллег о возможном расторжении контракта с регоператором. Мы даём неделю для того, чтобы они вошли в стабильный режим», — сказал Хромушин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве собрали более 1 млн т вторсырья по программе сортировки мусора за 2021 год.

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