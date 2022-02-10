Россияне рассказали, какой автомобиль мечтали приобрести в юности

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Исследование, проведённое сервисом «СберАвто» и медиахолдингом Rambler&Co, показало, что треть россиян (32%) в юности мечтали приобрести автомобиль советского производства.
Россияне рассказали, какой автомобиль мечтали приобрести в юности
  • © Vladimir Zaytsev

При этом, как пишет «Газета.Ru», о немецкой машине мечтали 13% опрошенных, 11% — об обычном отечественном авто, 7% — о японском спорткаре.

Некоторым респондентам были симпатичны маслкары из «Форсажа», кабриолеты или дома на колёсах.

28% участников исследования заявили, что им было важно приобрести авто, а какое — не имело значения.

Впервые о собственной машине 30% опрошенных задумались в возрасте 22 лет. Ещё 15% — в период с 18 лет до 21 года, остальные — в подростковом возрасте или в детстве.

Приобрести автомобиль удалось 55% россиян. У 29% он появился либо чуть позже, чем хотелось, либо несколько отличался от идеала. Автомобиль мечты смогли купить лишь 12% опрошенных.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.

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