В Самаре возбудили уголовное дело из-за упавшей на женщину наледи

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины из-за упавшей на неё наледи.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на региональное СУ СК России.

Отмечается, что днём 8 февраля на 52-летнюю местную жительницу упала наледь с крыши дома на улице Свободы. Женщина получила травму головы.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее телеканал «360» передавал, что на жителя Химок и его годовалого ребёнка обрушилась наледь с козырька жилого дома. В результате происшествия отец и ребёнок не пострадали.