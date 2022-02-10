Артиллеристы ЦВО уничтожили «противника» в ходе учений в Оренбуржье

В Оренбургской области прошли масштабные учения артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО).

Условный противник был уничтожен шквальным огнём реактивных систем «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С», передаёт ОТР.

В учениях задействовали беспилотные летательные аппараты. С земли наводкой занимались подвижные разведывательные пункты «Аргус».

Всего в мероприятиях приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц техники.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.