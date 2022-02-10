Почти 3,5 млн туристов посетили Башкирию в 2021 году

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В пресс-службе Государственного комитета по туризму Башкирии заявили, что в минувшем году республику посетили 3,48 млн туристов.
Почти 3,5 млн туристов посетили Башкирию в 2021 году
  • ©Guzel Mullagulova / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ИА REGNUM.

«В 2021 году наш регион посетили 3,48 млн гостей. Это на 17% больше, чем в предыдущий, пандемийный год (чуть менее 3 млн), и больше, чем в 2019 году (около 2,7 млн), когда границы были открыты», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности председателя госкомитета региона по туризму Рината Фаткуллина.

По его словам, наибольшей популярностью Башкирия пользуется у жителей Челябинской и Оренбургской областей, а также туристов из Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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