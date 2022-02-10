Автоэксперт Шапарин рассказал, когда стоит менять аккумулятор в автомобиле

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как понять, что в автомобиле пора менять аккумулятор.
Автоэксперт Шапарин рассказал, когда стоит менять аккумулятор в автомобиле
  • Gettyimages.ru
  • © Michal Fludra/NurPhoto

В беседе с радио Sputnik он сказал, что автомобильные батареи исправно функционируют в российском климате в среднем три-четыре года. При первых признаках падения заряда аккумулятор стоит заменить.

«Ключевая проблема зимой, что аккумулятор не даёт завести автомобиль с одного оборота. Если на морозе у вас стала плохо заводиться машина, то лучше поменять аккумулятор. Не стоит ждать, что в критической ситуации вы не сможете завести автомобиль. Аккумулятор относится к тем устройствам, на которых нельзя экономить. Его надо менять сразу, когда возникает такая необходимость», — отметил Шапарин.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.

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