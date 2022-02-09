Военнослужащие ЗВО отработали навыки по созданию защищённой связи в полевых условиях
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
В тренировке было задействовано примерно 300 единиц спецтехники, включая комплексы «Редут-2УС», пункты управления связи, а также П-260 и Р-166 «Артек».
Участники манёвров отработали навыки по созданию защищённой и устойчивой связи в полевых условиях.
«Данные тренировки необходимы для поддержания готовности пунктов управления к действиям по предназначению на максимальной удалённости друг от друга и приёму-передаче тяжёлых по объёму файлов с оперативной информацией», — заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.
Ранее ОТР сообщало, что под Самарой прошли учения спецназа Центрального военного округа (ЦВО). Спецназовцы уничтожили условного противника и добыли важные документы.