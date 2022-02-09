Инженер Наурзоков назвал возможные причины проблем с зарядкой ноутбука

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Инженер Назир Наурзоков назвал возможные причины проблем с зарядкой ноутбука.
Инженер Наурзоков назвал возможные причины проблем с зарядкой ноутбука
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Jamie Grill

В беседе с Pravda.Ru он отметил, что сначала нужно понять, реагирует ли устройство, когда к нему подключают зарядный кабель, и если да, то какое уведомление появляется в трее в нижнем правом углу дисплея. К примеру, надпись «Зарядка не выполняется» может свидетельствовать о наличии программных проблем.

Самым простым, но не всегда действенным решением инженер по проектным решениям Acer в России считает выключение ноутбука, отсоединение зарядки и батареи (если она съёмная), задержку кнопки включения устройства на 15—20 секунд и подключение всего перечисленного в обратном порядке.

Если это не сработало, то Наурзоков предлагает сбросить BIOS до заводских настроек. Ещё один вариант — установка обновлённой версии BIOS.

Если система показывает, что зарядка подключена, но заряд не идёт, то это чаще всего указывает на аппаратную проблему.

Неисправность может быть в блоке питания, аккумуляторе ноутбука или его контроллере, разъёме или контактах, и в таком случае не стоит пробовать устранить проблему самостоятельно.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать при падении смартфона в снег.

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