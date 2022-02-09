В Магаданской области построят завод по утилизации ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) вложит 4 млрд рублей в завод по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов в Магаданской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

Подписание концессионного соглашения между правительством региона в лице зампреда кабмина Надежды Филипповой и гендиректором Магаданской экологической концессии Денисом Морозовым состоялось при участии гендиректора РЭО Дениса Буцаева и главы Минприроды России Александра Козлова.

«Первый выпуск собственных облигаций РЭО запланировал на 2022 год. Завод под Магаданом станет первым проектом, который реализуется в рамках ГЧП и получит средства с выпуска облигаций РЭО. В регионе появится современный объект обработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов, включающий в себя сортировку крупногабаритных отходов», — заявил Буцаев.

Завод должен быть введён в эксплуатацию в четвёртом квартале 2024 года.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО.