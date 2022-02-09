Инженер-программист Голушко посоветовал не оставлять чеки в банкомате
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В беседе с газетой «Известия» он заявил, что на таких чеках есть информация, которой могут воспользоваться мошенники.
«Например, номер мобильного телефона, к которому привязана банковская карта», — пояснил эксперт.
По его словам, у многих стоит авторизация через одноразовый код, который можно получить через смс, поэтому и остальные персональные данные могут оказаться в руках у злоумышленников.
Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.