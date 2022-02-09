Инженер-программист Голушко посоветовал не оставлять чеки в банкомате

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Инженер-программист компании «Юнитесс» Владислав Голушко посоветовал не оставлять чеки в банкомате.
Инженер-программист Голушко посоветовал не оставлять чеки в банкомате
  • ©Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что на таких чеках есть информация, которой могут воспользоваться мошенники.

«Например, номер мобильного телефона, к которому привязана банковская карта», — пояснил эксперт.

По его словам, у многих стоит авторизация через одноразовый код, который можно получить через смс, поэтому и остальные персональные данные могут оказаться в руках у злоумышленников.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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