В Татарстане зарегистрировали снижение преступности в 2021 году

В Татарстане в 2021 году зарегистрировали почти на 2 тыс. преступлений меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Впервые за последние четыре года преступность пошла на убыль», — заявил министр внутренних дел республики Артём Хохорин на итоговой коллегии ведомства.

Он отметил, что продолжает снижаться число тяжких преступлений.

Всего за год раскрыто более 23 тыс. преступлений.

«Раскрываемость убийств достигла почти 98% — самый высокий показатель как минимум за последние 26 лет», — сказал Хохорин.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму зафиксировали снижение преступности более чем на 4% в 2021 году.