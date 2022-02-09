Власти представили новые проекты благоустройства на севере Москвы

В рамках программы «Мой район» в Северном административном округе Москвы власти планируют реализовать четыре крупных проекта.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог мэра столицы Сергея Собянина.

В частности, в Левобережном районе благоустроят набережную канала имени Москвы и прилегающую территорию, а в Молжаниновском районе приведут в порядок Синявинский сквер.

Изменится и спортивный городок «Бригантина» на Коптевском бульваре.

Ещё один проект реализуют в Тимирязевском районе. Речь идёт о переустройстве сквера вдоль улицы Академика Лисицына с прилегающими территориями.

Как отметил Собянин, программа на 2022 год также включает благоустройство 20 школьных территорий.

Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.