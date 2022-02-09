Власти представили новые проекты благоустройства на севере Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог мэра столицы Сергея Собянина.
В частности, в Левобережном районе благоустроят набережную канала имени Москвы и прилегающую территорию, а в Молжаниновском районе приведут в порядок Синявинский сквер.
Изменится и спортивный городок «Бригантина» на Коптевском бульваре.
Ещё один проект реализуют в Тимирязевском районе. Речь идёт о переустройстве сквера вдоль улицы Академика Лисицына с прилегающими территориями.
Как отметил Собянин, программа на 2022 год также включает благоустройство 20 школьных территорий.
Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.