Экономист Переславский дал советы желающим продать квартиру

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский дал советы желающим продать квартиру.
Экономист Переславский дал советы желающим продать квартиру
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что вторичный рынок продолжает постепенную корректировку.

«Поэтому если есть необходимость продать квартиру, то лучше это сделать сейчас, раз момент в прошлом году уже был упущен», — сказал он.

Что касается покупки недвижимости, то тут, по словам Переславского, ситуация несколько другая.

«Если есть необходимость в покупке жилья, то это нужно делать независимо от ставок или расклада на рынке. Но сейчас можно подождать несколько месяцев — до момента, когда ставки дойдут до пика и усилится снижение цен», — отметил эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.

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