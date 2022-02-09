Экономист Переславский дал советы желающим продать квартиру

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский дал советы желающим продать квартиру.

В беседе с Life.ru он заявил, что вторичный рынок продолжает постепенную корректировку.

«Поэтому если есть необходимость продать квартиру, то лучше это сделать сейчас, раз момент в прошлом году уже был упущен», — сказал он.

Что касается покупки недвижимости, то тут, по словам Переславского, ситуация несколько другая.

«Если есть необходимость в покупке жилья, то это нужно делать независимо от ставок или расклада на рынке. Но сейчас можно подождать несколько месяцев — до момента, когда ставки дойдут до пика и усилится снижение цен», — отметил эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.