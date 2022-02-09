Автоэксперт Попов напомнил о важности проверки состояния покрышек перед каждой поездкой

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Автоэксперт Дмитрий Попов напомнил о важности проверки состояния покрышек перед каждой поездкой.
Автоэксперт Попов напомнил о важности проверки состояния покрышек перед каждой поездкой
  • ©Oatzzzzz Oatzzzzz / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«По ПДД водитель обязан перед началом движения проверять исправность ТС. Делать это он обязан до старта, а также в движении. Это не означает, что нужно открывать капот и смотреть за состоянием узлов каждый раз. Колёса можно проверить визуально, но делать это нужно каждый день», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По словам эксперта, давление в колёсах влияет на расход топлива, а управляемость при езде на спущенной покрышке станет хуже из-за отсутствия работы приводящих углов.

Как отметил Попов, перекачанные колёса — тоже плохо, так как они не обеспечивают стабилизацию движения машины.

«Проверять манометром покрышки нужно, если колёса мягкие на ощупь или визуально возникает потребность это сделать», — добавил эксперт.

Ранее директор локации «Рольф Ясенево» Алексей Голубятников и генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с НСН прокомментировали цены на машины в 2021 году.

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