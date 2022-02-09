Присяжные в России при рассмотрении более тысячи уголовных дел оправдали треть обвиняемых

Присяжные в российских судах при рассмотрении 1019 уголовных дел в отношении 1150 лиц оправдали треть обвиняемых. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Соответствующие данные он привёл в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

«С участием присяжных заседателей рассмотрено 1019 уголовных дел в отношении 1150 лиц, из которых осуждено 68%, оправдано 32% обвиняемых», — цитирует его РИА Новости.

Ранее RT писал, что нередки случаи, когда оправданный присяжными заседателями человек вновь попадает в зал суда. Подробнее — в материале.