Присяжные в России при рассмотрении более тысячи уголовных дел оправдали треть обвиняемых

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Присяжные в российских судах при рассмотрении 1019 уголовных дел в отношении 1150 лиц оправдали треть обвиняемых. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
Присяжные в России при рассмотрении более тысячи уголовных дел оправдали треть обвиняемых
  • РИА Новости

Соответствующие данные он привёл в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

«С участием присяжных заседателей рассмотрено 1019 уголовных дел в отношении 1150 лиц, из которых осуждено 68%, оправдано 32% обвиняемых», — цитирует его РИА Новости.

Ранее RT писал, что нередки случаи, когда оправданный присяжными заседателями человек вновь попадает в зал суда. Подробнее — в материале.

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