Суд в Махачкале арестовал ректора ДГТУ по делу о мошенничестве
- РИА Новости
«Советский районный суд Махачкалы сегодня избрал меру пресечения ректору Дагестанского государственного технического университета в виде заключения под стражу на один месяц», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Заремы Мамаевой.
Она отметила, что ректор проходит по делу о мошенничестве и подлоге.
Ранее Мосгорсуд не удовлетворил жалобу об аресте обвиняемого в подстрекательстве к убийству ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.