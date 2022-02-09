Суд в Махачкале арестовал ректора ДГТУ по делу о мошенничестве

Суд в Махачкале отправил под арест на один месяц ректора Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

РИА Новости

«Советский районный суд Махачкалы сегодня избрал меру пресечения ректору Дагестанского государственного технического университета в виде заключения под стражу на один месяц», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Заремы Мамаевой. Она отметила, что ректор проходит по делу о мошенничестве и подлоге. Ранее Мосгорсуд не удовлетворил жалобу об аресте обвиняемого в подстрекательстве к убийству ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.