Торгпред России по Франции Макаров прокомментировал создание службы цифровых атташе

Торговый представитель России по Франции Михаил Макаров прокомментировал инициативу российского правительства о создании службы так называемых цифровых атташе.

«Специалисты по цифровым рынкам однозначно усилят наши команды. Запрос на технологическую кооперацию с Россией со стороны иностранных партнёров в ближайшие годы будет только расти», — заявил он.

По словам Макарова, это одновременно и признание отечественной IT-отрасли, и вызов для системы торгпредств, в функционал которых входит наращивание экспорта её продуктов и услуг.

«С учётом специфичности сектора курирующим его сотрудникам не обойтись без специальной подготовки», — сказал он.

Также Макаров заявил, что двусторонняя повестка в области технологической кооперации между Россией и Францией насыщенная, поэтому он рассчитывает, что «по мере масштабирования инициативы соответствующая ставка появится и в нашем торгпредстве».

«Принципиально важно также, что инициативой предусматривается комплекс мер по целевой профессиональной подготовке кадров для торгпредств», — сказал он.

Как сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, в 2022 году цифровые атташе начнут работать в 16 странах мира.

По словам Чернышенко, мероприятия по формированию института цифровых атташе предусмотрены вторым пакетом мер поддержки IT-отрасли, утверждённым премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским IT-компаниям в странах присутствия. Их основная задача — развитие экспорта российских цифровых решений», — заявил вице-премьер Чернышенко.

Он добавил, что в дальнейшем география присутствия цифровых атташе будет расширяться. Планируется, что в 2024 году они будут работать в 28 странах.