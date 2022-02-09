ТАСС: в Подмосковье возобновили поиск пропавшего экс-замглавы Минюста Ялунина

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Спасатели возобновили поиски пропавшего в Московской области экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина.
ТАСС: в Подмосковье возобновили поиск пропавшего экс-замглавы Минюста Ялунина
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«Поиск возобновлён. По последним данным, водолазы обследовали 280 кв. м реки вниз по течению от места провала квадроцикла», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кроме того, спасатели пробурили более 800 лунок, в которые опускали подводные дроны с камерами и обследовали более 5 тыс. кв. м дна.

Утром 6 февраля спасатели обнаружили квадроцикл пропавшего экс-замминистра в районе села Аксиньино.

О том, что Ялунин пропал в районе села Аксиньино, стало известно накануне после полуночи.

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