ТАСС: в Подмосковье возобновили поиск пропавшего экс-замглавы Минюста Ялунина

Спасатели возобновили поиски пропавшего в Московской области экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина.

«Поиск возобновлён. По последним данным, водолазы обследовали 280 кв. м реки вниз по течению от места провала квадроцикла», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кроме того, спасатели пробурили более 800 лунок, в которые опускали подводные дроны с камерами и обследовали более 5 тыс. кв. м дна.

Утром 6 февраля спасатели обнаружили квадроцикл пропавшего экс-замминистра в районе села Аксиньино.

О том, что Ялунин пропал в районе села Аксиньино, стало известно накануне после полуночи.