Под Самарой прошли учения спецназа ЦВО

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Под Самарой прошли учения спецназа Центрального военного округа (ЦВО). Спецназовцы уничтожили условного противника и добыли важные документы.
Под Самарой прошли учения спецназа ЦВО
  • © РИА Новости / Константин Морозов

Об этом сообщает ОТР.

По сценарию, группы захвата получили разведданные об активном передвижении вражеской техники и скрытно выдвинулись в расположение условного противника.

Спецназовцы организовали засаду, затем внезапно атаковали автоколонну с использованием пулемётов «Печенег», автоматов АК-74 и захватили ценные сведения. После выполнения боевой задачи подразделения вернулись к месту дислокации на захваченной технике.

Ранее, как сообщал сайт RIA56, военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали базу условного противника на учениях в Оренбургской области.

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