Для МГТУ имени Баумана построят новый кампус

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Для Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана построят новый кампус.
Для МГТУ имени Баумана построят новый кампус
  • Legion-Media

Об этом сообщает kp.ru.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, столица совместно с федеральным правительством по поручению президента России развивает кампусы ведущих вузов. Среди крупных проектов — МГТУ имени Баумана.

«Около 170 тыс. кв. м новых площадей, а также реставрация старинных зданий, памятников культуры, которые будут приспособлены для работы с наукой, образованием, студентами, аспирантами, будущими учёными. По сути дела, МГТУ имени Баумана переживает второе рождение», — отметил Собянин.

Новый кампус разместят рядом с историческими зданиями университета. По проекту площадь вуза увеличится в 1,5 раза.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что здание Физико-технического института в новом кампусе Крымского федерального университета (КФУ) планируют открыть в сентябре 2022 года.

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