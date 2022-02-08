Для МГТУ имени Баумана построят новый кампус
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Об этом сообщает kp.ru.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, столица совместно с федеральным правительством по поручению президента России развивает кампусы ведущих вузов. Среди крупных проектов — МГТУ имени Баумана.
«Около 170 тыс. кв. м новых площадей, а также реставрация старинных зданий, памятников культуры, которые будут приспособлены для работы с наукой, образованием, студентами, аспирантами, будущими учёными. По сути дела, МГТУ имени Баумана переживает второе рождение», — отметил Собянин.
Новый кампус разместят рядом с историческими зданиями университета. По проекту площадь вуза увеличится в 1,5 раза.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что здание Физико-технического института в новом кампусе Крымского федерального университета (КФУ) планируют открыть в сентябре 2022 года.