В Калининградской области рассказали о мерах поддержки многодетных семей

В Калининградской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, в области реализуется проект «Калининград — большая семья», который объединяет усилия социально ответственного бизнеса, государственных, общественных организаций и граждан.

Также для многодетных семей предусмотрены льготные условия на покупку авиабилетов.

С февраля 2020 года более 7 тыс. жителей получили удостоверения многодетной семьи. Такие удостоверения могут получить семьи, где воспитываются трое и более несовершеннолетних детей. За оформлением нужно обращаться в центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области направят около 70% региональных бюджетных средств на образование, здравоохранение, дорожное строительство и социальную защиту населения в 2022 году.