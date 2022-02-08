В Калининградской области рассказали о мерах поддержки многодетных семей

Короткая ссылка
В Калининградской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.
В Калининградской области рассказали о мерах поддержки многодетных семей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, в области реализуется проект «Калининград — большая семья», который объединяет усилия социально ответственного бизнеса, государственных, общественных организаций и граждан.

Также для многодетных семей предусмотрены льготные условия на покупку авиабилетов.

С февраля 2020 года более 7 тыс. жителей получили удостоверения многодетной семьи. Такие удостоверения могут получить семьи, где воспитываются трое и более несовершеннолетних детей. За оформлением нужно обращаться в центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области направят около 70% региональных бюджетных средств на образование, здравоохранение, дорожное строительство и социальную защиту населения в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить