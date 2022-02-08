В сервисе Туту.ру рассказали, куда чаще всего уезжали на зиму из России

Аналитический центр сервиса Туту.ру провёл исследование, посвящённое тому, куда чаще всего уезжали на зиму из России.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Специалисты подсчитали количество купленных на зимние месяцы билетов туда-обратно с минимальной продолжительностью путешествия 21 день.

Выяснилось, что в Киргизию отправлялись зимовать свыше 18% пассажиров.

Также в список попали Узбекистан (12%), Армения (10%), Таджикистан и Молдавия (по 8%), а также Азербайджан (6%) и Казахстан (3%).

«В ряде случаев путешественники отправляются на «зимовку» домой», — заявили в сервисе.

Таиланд занял седьмое место (4%). Кроме того, на долгий срок покупали билеты в Турцию (3%) и на Шри-Ланку (2%).

Ранее исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН призвала россиян не пересекать границы закрытых из-за коронавируса государств.