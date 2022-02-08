В сервисе Туту.ру рассказали, куда чаще всего уезжали на зиму из России

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Аналитический центр сервиса Туту.ру провёл исследование, посвящённое тому, куда чаще всего уезжали на зиму из России.
В сервисе Туту.ру рассказали, куда чаще всего уезжали на зиму из России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Специалисты подсчитали количество купленных на зимние месяцы билетов туда-обратно с минимальной продолжительностью путешествия 21 день.

Выяснилось, что в Киргизию отправлялись зимовать свыше 18% пассажиров.

Также в список попали Узбекистан (12%), Армения (10%), Таджикистан и Молдавия (по 8%), а также Азербайджан (6%) и Казахстан (3%).

«В ряде случаев путешественники отправляются на «зимовку» домой», — заявили в сервисе.

Таиланд занял седьмое место (4%). Кроме того, на долгий срок покупали билеты в Турцию (3%) и на Шри-Ланку (2%).

Ранее исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН призвала россиян не пересекать границы закрытых из-за коронавируса государств.

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