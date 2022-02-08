В Удмуртии завершили расследование дела об организации сети подпольных казино

В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении десяти обвиняемых о незаконной организации и проведении азартных игр.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.

Установлено, что в 2020—2021 годах фигуранты организовали в Первомайском и Индустриальном районах три заведения, где незаконно проводили азартные игры.

В ходе расследования изъято 140 компьютеров, 15 мобильных телефонов, восемь видеокамер, более 400 тыс. рублей. Также наложен арест на имущество обвиняемых.

«Восемь обвиняемых признали свою вину полностью, двое организаторов отказались выразить своё отношение к предъявленному обвинению», — отмечается в сообщении.

Материалы дела будут переданы в суд.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ФСБ задержали в Керчи членов преступной группы, организовавшей подпольное казино.