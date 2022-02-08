Автоэксперт рассказал, как правильно переезжать через «лежачих полицейских»

Заместитель главного редактора журнала «Авто Ревю» Леонид Голованов рассказал, как правильно переезжать через «лежачих полицейских».

«Лежачих полицейских» нужно проезжать на небольшой скорости наискосок. Пружины левой и правой стороны будут срабатывать не синхронно, а вразнобой, соответственно, и подскок автомобиля будет меньше», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в колдобины лучше не попадать и в целом проезжать «лежачих полицейских» нужно аккуратно.

Как пояснил Голованов, любые нагрузки отрицательно влияют на надёжность машины и приближают ремонт.

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