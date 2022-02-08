Автоэксперт рассказал, как правильно переезжать через «лежачих полицейских»
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«Лежачих полицейских» нужно проезжать на небольшой скорости наискосок. Пружины левой и правой стороны будут срабатывать не синхронно, а вразнобой, соответственно, и подскок автомобиля будет меньше», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, в колдобины лучше не попадать и в целом проезжать «лежачих полицейских» нужно аккуратно.
Как пояснил Голованов, любые нагрузки отрицательно влияют на надёжность машины и приближают ремонт.
Ранее директор локации «Рольф Ясенево» Алексей Голубятников и генеральный директор ГК Автоdom Андрей Ольховский в беседе с НСН прокомментировали цены на машины в 2021 году.