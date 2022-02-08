В Екатеринбурге вынесли приговор членам банды грабителей

В Екатеринбурге членов банды, грабивших предпринимателей Свердловской области и Москвы, приговорили к заключению в колонии после года судебных разбирательств.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

«Свердловский областной суд назначил Хуршеджону Хамзаеву наказание в виде 15 лет лишения свободы, Умеду Умирову — в виде 13 лет лишения свободы, Абдулмуслиму Мутагирову — в виде 12 лет лишения свободы, Артёму Рамазанову — в виде десяти лет лишения свободы, Кристине Васильевой — в виде девяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Их обвиняли в разбое, бандитизме и кражах, где роль приманки исполняла девушка.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.