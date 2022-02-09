В Краснодарском крае лётчики отработали элементы сложного пилотажа на Су-25СМ3
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на сайт Минобороны России.
Лётчики совершали полёты на новейших штурмовиках Су-25СМ3 «Суперграч». Высота полётов составляла от 150 до 3000 м, а скорость — от 300 до 800 км/ч.
Полёты выполнялись одиночно и парами с отработкой сложных элементов пилотажа: вертикальных, горизонтальных и косых «бочек», боевых разворотов и петли Нестерова.
В этом году экипажи штурмовиков совершат свыше 1,6 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.