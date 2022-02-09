В Краснодарском крае лётчики отработали элементы сложного пилотажа на Су-25СМ3

В Краснодарском крае лётчики Южного военного округа отработали сложные элементы пилотажа на штурмовиках Су-25СМ3.

Об этом сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на сайт Минобороны России.

Лётчики совершали полёты на новейших штурмовиках Су-25СМ3 «Суперграч». Высота полётов составляла от 150 до 3000 м, а скорость — от 300 до 800 км/ч.

Полёты выполнялись одиночно и парами с отработкой сложных элементов пилотажа: вертикальных, горизонтальных и косых «бочек», боевых разворотов и петли Нестерова.

В этом году экипажи штурмовиков совершат свыше 1,6 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.