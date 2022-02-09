В Краснодарском крае лётчики отработали элементы сложного пилотажа на Су-25СМ3

Короткая ссылка
В Краснодарском крае лётчики Южного военного округа отработали сложные элементы пилотажа на штурмовиках Су-25СМ3.
В Краснодарском крае лётчики отработали элементы сложного пилотажа на Су-25СМ3
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на сайт Минобороны России.

Лётчики совершали полёты на новейших штурмовиках Су-25СМ3 «Суперграч». Высота полётов составляла от 150 до 3000 м, а скорость — от 300 до 800 км/ч.

Полёты выполнялись одиночно и парами с отработкой сложных элементов пилотажа: вертикальных, горизонтальных и косых «бочек», боевых разворотов и петли Нестерова.

В этом году экипажи штурмовиков совершат свыше 1,6 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить