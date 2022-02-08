Эксперты «Авито Услуг» заявили о росте спроса на репетиторов в России в 2021 году

Эксперты «Авито Услуг» заявили, что в 2021 году спрос на репетиторов в России вырос на 49%.

Об этом сообщает kp.ru.

Самыми востребованными признаны преподаватели по математике (+68%). Чаще всего таких специалистов искали в Красноярске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове и Новосибирске.

Второе место занимают репетиторы по русскому языку (+63%). Особо востребованными они оказались в Новосибирске, Сочи, Воронеже, Екатеринбурге и Омске.

На третьей строчке — биологи (+49%). Их чаще всего искали в Уфе.

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