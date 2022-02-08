Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к могиле Петра I в Петропавловском соборе Петропавловской крепости по случаю 297-й годовщины со дня смерти императора.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В церемонии также принял участие председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

В этом году в России состоится празднование 350-летия со дня рождения Петра Великого. В связи с этой датой в Петербурге планируется провести около 200 мероприятий. В частности, Международный Петровский конгресс и международную конференцию «Европейские маршруты Петра Великого».

Также в этом году планируется завершить реставрацию памятника Петру I — «Медного всадника» — на Сенатской площади.