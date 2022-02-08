Автоэксперт Хайцеэр прокомментировал разработку нового ГОСТа для пешеходов

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал инициативу Института РОСДОРНИИ о введении в нормативное употребление понятий «рефюж» и «дивертор».
Автоэксперт Хайцеэр прокомментировал разработку нового ГОСТа для пешеходов
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что данная мера поможет сократить число ДТП, связанных с пешеходами.

«Очевидно, что намерения благие, разработка перспективная. Вообще, давно пора тщательнее заняться пешеходом на дороге, потому что именно он является нередко (а может быть, сегодня в крупных городах даже чаще) виновником многочисленных аварий и даже хуже. Поэтому любые прогрессивные действия в этом направлении — они положительные», — сказал специалист.

Дивертор — ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрёстке. Рефюж — защитный элемент перед островком безопасности.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.

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