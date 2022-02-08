Юрист Сергеев назвал способ избежать переплат за коммунальные услуги

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Руководитель практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА «Арбат» Сергей Сергеев дал советы, как избежать переплат за коммунальные услуги.
Юрист Сергеев назвал способ избежать переплат за коммунальные услуги
  • Legion-Media

В некоторых случаях в платёжки включаются дополнительные услуги, которые не относятся к общепринятым: консьержи, камеры, содержание земельного участка вокруг дома и так далее. Однако жильцы не должны их оплачивать, поскольку они входят в городской тариф «Содержание и ремонт», рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В некоторых случаях коммунальные службы некачественно исполняют услуги (например, утилизацию ТКО). В этом случае жильцы имеют право оплатить услугу частично, доказав свою правоту в суде.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», прокуратура Краснодара начала проверку, насколько эффективно в городе использовали бюджетные средства, выделенные на уборку снега после сильнейшего снегопада в январе текущего года.

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