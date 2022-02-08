Названы самые популярные ошибки владельцев домашних животных

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Сервис по безопасному заказу услуг «СберУслуги» и ветеринары Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» составили список самых распространённых ошибок, которые совершают россияне в деле ухода за своими домашними животными.
Названы самые популярные ошибки владельцев домашних животных
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Об этом пишет «Газета.Ru».

В первую очередь специалисты отмечают отсутствие ветеринарного контроля. Некоторые хозяева совсем не следят за здоровьем питомцев и не посещают ветеринара.

Зачастую россияне не вакцинируют домашних животных, хотя это одно из главных правил ухода за ними. Многие хозяева не уделяют должного внимания питанию животных, отказываются от их стерилизации вопреки существующему закону «Об ответственном обращении с животными».

И наконец, многие хозяева отказываются от гигиенической стрижки домашних животных, хотя собакам и даже некоторым породам кошек (длинношёрстным и пушистым. — RT) это необходимо.

Ранее президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе со «Взглядом» назвала самые популярные в России породы кошек.

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