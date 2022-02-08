Губернатор Никитин: Нижегородская область входит в число регионов — лидеров по числу учёных
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Нижегородская область традиционно входит в число регионов — лидеров по числу специалистов, занятых научными исследованиями, и объёму выделяемого на научные разработки финансирования», — говорится в поздравлении.
Никитин отметил, что исследователям, работающим в регионе, удалось не только сохранить колоссальный потенциал, заложенный в прошлые годы, но и создать новые направления развития.