Мурашко: новый порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что новый порядок дистанционного оформления больничных листов будет действовать до 15 марта.

«Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, во время дистанционной консультации при необходимости сразу же будет оформлен электронный больничный лист на семь дней, назначено лечение и выписан электронный рецепт или доставлены лекарства.

Ранее сообщалось, что в Московской области у жителей появилась возможность открыть больничный лист по номеру 122.

Как отмечается, эта услуга доступна пациентам с симптомами ОРВИ и подтверждённой коронавирусной инфекцией.