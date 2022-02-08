Мурашко: новый порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что новый порядок дистанционного оформления больничных листов будет действовать до 15 марта.
Мурашко: новый порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

«Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, во время дистанционной консультации при необходимости сразу же будет оформлен электронный больничный лист на семь дней, назначено лечение и выписан электронный рецепт или доставлены лекарства. 

Ранее сообщалось, что в Московской области у жителей появилась возможность открыть больничный лист по номеру 122.

Как отмечается, эта услуга доступна пациентам с симптомами ОРВИ и подтверждённой коронавирусной инфекцией.

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