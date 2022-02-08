Скончался глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов
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«С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова», — сообщили в пресс-службе.
В министерстве выразили соболезнования родным и близким Носова.
Отмечается, что Носов был руководителем Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики с мая 2021 года.
В ноябре умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко.