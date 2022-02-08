Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений.
Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений
  • AP

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент постановил образовать такой центр на базе Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова».

Отмечается, что это сделано в целях обеспечения научно-технологического развития России и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Гулькевичском и Кавказском районах Краснодарского края создали природный заказник.

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