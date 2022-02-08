Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент постановил образовать такой центр на базе Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова».

Отмечается, что это сделано в целях обеспечения научно-технологического развития России и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Гулькевичском и Кавказском районах Краснодарского края создали природный заказник.