В Приморье за сутки выявлено 1420 случаев коронавируса

В Приморском крае 7—8 февраля выявили 1420 случаев коронавируса. Это максимальный суточный показатель за всю пандемию.

Об этом сообщает vostokmedia.

Общее число заболевших с начала 2020 года в регионе достигло 120 162.

Число выздоровевших за сутки приморцев составило 438, за весь период пандемии — 99 885.

За сутки в регионе умерли пять человек, за весь период пандемии — 1742.

Частичную или полную иммунизацию от коронавируса в Приморье прошли 985 050 человек.

Между тем, как сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора, в Удмуртии в связи с заболеваемостью ОРВИ в 39 школах приостановили образовательный процесс, а также закрыли 11 детских садов.