Депутат Госдумы Костенко рассказала о законопроекте по условиям лишения УК лицензий

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала о законопроекте по условиям лишений управляющих компаний лицензий.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В Жилищный кодекс предложено внести поправку, которая исключает обязательное отсутствие сведений об управляемых домах в региональном реестре из списка оснований, при которых лицензионная комиссия рассматривает вопрос об обращении в суд для лишения УК лицензии.

Как отметила Костенко, в правительстве подготовили официальный отзыв, в котором поддержали проект закона. Инициатива позволит «оперативно принимать меры реагирования по отношению к недобросовестным управляющим организациям», сообщается в документе.

В кабмине уточнили, что нужно предусмотреть переходный период, чтобы избежать правового пробела.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук, руководитель общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как жители многоквартирных домов могут сменить управляющую компанию, если их перестают устраивать качество услуг или цены.