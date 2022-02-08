Депутат Госдумы Костенко рассказала о законопроекте по условиям лишения УК лицензий
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
В Жилищный кодекс предложено внести поправку, которая исключает обязательное отсутствие сведений об управляемых домах в региональном реестре из списка оснований, при которых лицензионная комиссия рассматривает вопрос об обращении в суд для лишения УК лицензии.
Как отметила Костенко, в правительстве подготовили официальный отзыв, в котором поддержали проект закона. Инициатива позволит «оперативно принимать меры реагирования по отношению к недобросовестным управляющим организациям», сообщается в документе.
В кабмине уточнили, что нужно предусмотреть переходный период, чтобы избежать правового пробела.
Ранее адвокат, кандидат юридических наук, руководитель общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как жители многоквартирных домов могут сменить управляющую компанию, если их перестают устраивать качество услуг или цены.