В Самарской области почти 300 подростков сделали прививку от СOVID-19

В Самарской области 289 подростков от 12 до 17 лет сделали прививку от COVID-19. Иммунизация проходила вакциной «Спутник М».

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на Минздрав региона.

«Родители понимают: вакцинация необходима как наиболее эффективный и безопасный способ защитить ребёнка от тяжёлого течения заболевания», — отметила заведующая центром медицинской профилактики несовершеннолетних Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Татьяна Артамонова.

По её словам, противопоказаниями к вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, ОРВИ, инфекционные заболевания.

Вакцинация проводится по предварительной записи, с собой необходимо взять паспорт или свидетельство о рождении, а также полис ОМС, добавили в Минздраве.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».