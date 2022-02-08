В Самарской области почти 300 подростков сделали прививку от СOVID-19

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В Самарской области 289 подростков от 12 до 17 лет сделали прививку от COVID-19. Иммунизация проходила вакциной «Спутник М».
В Самарской области почти 300 подростков сделали прививку от СOVID-19
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Об этом сообщает sova.info со ссылкой на Минздрав региона. 

«Родители понимают: вакцинация необходима как наиболее эффективный и безопасный способ защитить ребёнка от тяжёлого течения заболевания», — отметила заведующая центром медицинской профилактики несовершеннолетних Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Татьяна Артамонова.

По её словам, противопоказаниями к вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, ОРВИ, инфекционные заболевания.

Вакцинация проводится по предварительной записи, с собой необходимо взять паспорт или свидетельство о рождении, а также полис ОМС, добавили в Минздраве.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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